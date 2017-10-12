Интеграция ip телефонии Создание карточки Прикрепление записи разговоров Отчет по звонкам
Программист 1с
Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом.
Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с.
Нужен специалист 1с.
Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3
Заявки фрилансеров
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