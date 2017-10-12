Программист 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок307 просмотров

Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом.

Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с.

Нужен специалист 1с.

Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3

7 лет назад
Isanteh
Рустам 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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