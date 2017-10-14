Создать пустую копию торговли в 1С и настроить выгрузку в нее

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Завершен5 заявок268 просмотров

Добрый день!

на автоответ не отвечаю!

1) Создать копию базы 1С:Розница, сохранив справочники и удалив все документы 

2) Обучить/показать как исправить нменклатуру, чтобы были характеристики "ИНдивидуальные для номенклатуры" и как устанавливать значения характеристик 

3) Создать пусту копию торговли и настроить выгрузку в нее из Розницы 

4) Переключить работу Розницы на новую базу 

Напишите, пожалуйста, сроки и ориентировочную стоимость работ

8 лет назад
Podbor21
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$70
2 дня
Задание выполнено в короткий срок и очень качественно- результат выше ожиданий. До этого несколько раз пытался решить эту задачу с другими исполнителями- только потерянное время и деньги. "Доволен, как слон", спасибо еще раз Дмитрию за профессионализм!
Всё хорошо. С оплатой проблем не было. Рекоммендую

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richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
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