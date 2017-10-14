Создать пустую копию торговли в 1С и настроить выгрузку в нее

Добрый день!

на автоответ не отвечаю!

1) Создать копию базы 1С:Розница, сохранив справочники и удалив все документы

2) Обучить/показать как исправить нменклатуру, чтобы были характеристики "ИНдивидуальные для номенклатуры" и как устанавливать значения характеристик

3) Создать пусту копию торговли и настроить выгрузку в нее из Розницы

4) Переключить работу Розницы на новую базу

Напишите, пожалуйста, сроки и ориентировочную стоимость работ