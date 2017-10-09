Синхронизация УНФ - Бухгалтерия

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Настроить синхронизацию данных между УНФ (редакция 1.6 [1.6.10.55]) и Бухгалтерией (редакция 3.0 [3.0.51.25]).

В одной базе ведутся два предприятия (ООО на ОСН).

Из УНФ в Бухгалтерию должны выгружаться:

1) Номенклатура

2) Контрагенты (со связанными справочниками)

3) Счета на оплату полученные

4) Доверенности на получение ТМЦ

5) Поступление (Акты, накладные)

6) Полученные счета-фактуры

7) Счета покупателям

8) Расходные накладные

9) Акты выполненных работ (выданные)

10) Спецификации номенклатуры (и все связанные справочники типа, цен, единиц измерения и пр.)

Из Бухгалтерии в УНФ должны выгружаться:

1) Платежные поручения

2) Банковские выписки

3) Акты сверки расчетов с контрагентами

4) Ведомости на ЗП

Регулярная синхронизация (ежедневная, например, в 22:00); желательно, с предварительным завершением активных сеансов.

Глубина изменения/корректировки/добавления документов - 2013 год.

Изменения в документе, уже выгруженном в предыдущие синхронизации, должны обновлять документ/связи.

Желателен вывод монитора у заданных пользователей с добавлениями/изменениями при последней синхронизации.

8 лет назад
ab02
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5 лет назад

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