Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами: 1. наименование Товара; 2. дата изготовления Товара; 3. наименование страны-изготовителя; 4. единый знак обращения продукции на рынке государств ...
Синхронизация УНФ - Бухгалтерия
Настроить синхронизацию данных между УНФ (редакция 1.6 [1.6.10.55]) и Бухгалтерией (редакция 3.0 [3.0.51.25]).
В одной базе ведутся два предприятия (ООО на ОСН).
Из УНФ в Бухгалтерию должны выгружаться:
1) Номенклатура
2) Контрагенты (со связанными справочниками)
3) Счета на оплату полученные
4) Доверенности на получение ТМЦ
5) Поступление (Акты, накладные)
6) Полученные счета-фактуры
7) Счета покупателям
8) Расходные накладные
9) Акты выполненных работ (выданные)
10) Спецификации номенклатуры (и все связанные справочники типа, цен, единиц измерения и пр.)
Из Бухгалтерии в УНФ должны выгружаться:
1) Платежные поручения
2) Банковские выписки
3) Акты сверки расчетов с контрагентами
4) Ведомости на ЗП
Регулярная синхронизация (ежедневная, например, в 22:00); желательно, с предварительным завершением активных сеансов.
Глубина изменения/корректировки/добавления документов - 2013 год.
Изменения в документе, уже выгруженном в предыдущие синхронизации, должны обновлять документ/связи.
Желателен вывод монитора у заданных пользователей с добавлениями/изменениями при последней синхронизации.
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