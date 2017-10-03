Нужен программист 1с - 8 версия

Взялся за проект, протянул почти 2 месяца. Сказал что готовность задания 95%, но почему то так и не закончил. Конфликтов не было. Ситуация непонятна. Вроде как разбирается в своем деле, со слов, на деле проверить не удалось. Аванс не просит. Но со сроками и коммуникацией все плохо. Не советую связываться с данным подрядчикам, нет ни каких рычагов воздействия. Репутация отсутствует, соответственно ею не дорожит. Подвел с проектом капитально.