Нужен программист 1с - 8 версия

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки697 просмотров

Интеграция ip телефонии

Создание карточки

Прикрепление записи разговоров

Отчет по звонкам

8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_1C
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$195
7 дней
Взялся за проект, протянул почти 2 месяца. Сказал что готовность задания 95%, но почему то так и не закончил. Конфликтов не было. Ситуация непонятна. Вроде как разбирается в своем деле, со слов, на деле проверить не удалось. Аванс не просит. Но со сроками и коммуникацией все плохо. Не советую связываться с данным подрядчикам, нет ни каких рычагов воздействия. Репутация отсутствует, соответственно ею не дорожит. Подвел с проектом капитально.
ТЗ составлено грамотно. Заказчик четко знает, чего хочет и не вносит изменений в процессе работы. По оплате не знаю, проект не завершил, подвёл. Общение адекватное. Работать было приятно.

Заявки фрилансеров

Oleg_1C
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад