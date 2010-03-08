Модуль интеграции 1с и видеонаблюдения
Разработка печатной формы Акт сверки для 1с Бухгалтерии КОРП 3.0
Добрый день!
Требуется сделать внешнюю печатную форму для документа Акт сверки для конфигурации Бухгалтерии КОРП 3.0.
Бухгалтерия хочет видеть его с такими же цифрами, что показывает отчет ОСВ. С группировкой по договорам и дополнительные строки в этой группировке: "в т.ч. по счету 62.01" и "в т.ч. по счету 62.02" на начало периода, на конец периода по договору и итоговые значения в самом конце после конечного сальдо. Плюс ко всему если есть движения по другим счетам(из вкладки Счета взаиморасчетов), то ниже добавим дополнительные строки "в т.ч. по счету
Пример того как должна выглядеть печатная форма в прикрепленных файлах, а так же могу прислать недоделанную печатную форму.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.51.27)
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