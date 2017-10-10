Дописать в 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок564 просмотра

Добрый день . Нужен грамотный специалист, который сможет дописать дополнительные вещи в 1С. 

Оплата будет 1ч = 400 р

8 лет назад
loziknik1987
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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