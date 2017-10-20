1с управление торговлей.

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Завершен4 заявки228 просмотров

Здравствуйте.Требуется установить и перезалить базу 1с, отредактировать и настроить номенклатуру и тд

8 лет назад
serg1254
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$50
2 дня
Работа проделана на отлично. Было внесено много поправок и полезных замечаний в изначальное ТЗ,что значительно упростило работу в программе. По срокам все норм,как и договаривались. Да и по оплате все были довольны. Так что будем обращаться.
Всё хорошо - оплата и обратная связь. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
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