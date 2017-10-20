Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами: 1. наименование Товара; 2. дата изготовления Товара; 3. наименование страны-изготовителя; 4. единый знак обращения продукции на рынке государств ...
1с управление торговлей.
Здравствуйте.Требуется установить и перезалить базу 1с, отредактировать и настроить номенклатуру и тд
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