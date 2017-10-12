Создать простую базу 1с

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Есть десять сотрудников, они вносят десять цифер, каждый в свой документ, один раз в день. Необходимо чтобы эти данные аккумулировались в общей базе. Для последующего построения отчетов (это следующая задача). Далее будет много задач, требуется надежный специалист.

8 лет назад
kiev_0662222640
Александр 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров