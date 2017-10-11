Доработать программу 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Требуется специалист 1С Предприятие 8.3 

Используем в швейном ателье на приеме заказов.

Необходимые доработки:

1.Автоматизировать расчет ЗП

2.Доработать функционал по приему заказов

3. Внедрить в работу печатные документы.

4.Сформировать отчеты под нужды ателье

5. Видоизменить путь оплаты наличных, безналичных, платежных карт.

6. Доработать прейскурант.

7. Настроить рассылки sms и e-mail

Предпочтительно специалиста с Москвы, чтобы можно было пригласить в офис и пообщаться в живую)

Ждем очень очень!

Анна

P. S.  Более детальное ТЗ будем обсуждать с выбранным специалистом. 

8 лет назад
a25111980
Анна 
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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