Разработка конфигурации для бухгалтерского учета

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки294 просмотра

Разработка упрощенной конфигурации для ведения бухгалтерского учета индивидуальными предпринимателями. Длительность проекта 3-4 месяца.

8 лет назад
talc
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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