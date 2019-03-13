Заполнение контента в Excel-Сантехника

Разместить обьявления вакансий на сайтах по поиску работы,текст предоставлю
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Для интернет магазина сантехники необходимо заполнение контента в формате Excel.
Часть информации предоставляется, часть поиск по сайтам производителя и прочим ресурсам.
Связь строго через скайп
Опыт в данной товарной категории обязателен.
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