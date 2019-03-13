Составить психологические тесты

Нужны тесты на такие темы:

1. Что о вашей внешности думают мужчины?2. Умеете ли вы флиртовать?3. Ваш психологический возраст4. Хорошие ли вы родители?5. Сможете ли вы похудеть?

По 20 вопросов с ответами каждый тест. Принцип теста - каждый ответ имеет определенное количество балов. Результат зависит от суммы тестов. Результаты также нужны от вас.

Придумаете ли вы сами, или скопируете откуда-то - не важно.

Цена, сроки?