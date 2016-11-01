Копирайт, рерайт, обработка текста

Высшее филологическое образование. Опыт работы с текстами более 17 лет. Опыт работы с СЕО-текстами 2 года. Работаю практически с любой тематикой, кроме узкоспециализированной. Пишу уникальные тексты грамотно, своевременно, в точном соответствии с ТЗ. Готова работать на постоянной основе.