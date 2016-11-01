sbebekina

Светлана Головнина sbebekina

 
48 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайт, рерайт, обработка текста

Высшее филологическое образование. Опыт работы с текстами более 17 лет. Опыт работы с СЕО-текстами 2 года. Работаю  практически с любой тематикой, кроме узкоспециализированной. Пишу уникальные тексты грамотно, своевременно,  в точном соответствии с ТЗ. Готова работать на  постоянной основе. 

Отзывы заказчиков
Isanteh
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3000
10 баллов
7 лет назад
Копирайт на тему "Сантехника"
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