Уникальные тексты для Им

Требуется много рерайтов статей на указанную в заказе тему. [b]Кол-во первоисточников[/b] для каждой статьи: от 10 штук. При этом следует использовать лишь те первоисточники, которые указаны мной. [b]Источники рерайта[/b] (см. прицеп): В «списке первоисточников» 500 с лишним статей (все ...