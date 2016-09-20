Задача интересно описать видео по смыслу

$7
КопирайтингЗакрыт6 заявок262 просмотра
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1)Посмотреть видео

2)Придумать по смыслу интересный заголовок (заголовок должен обязательно содержать: ключевое слово из таблицы, он должен вызывать интерес посмотреть, + конкретика) 

3)Сделать к нему интересное небольшое описание, о чем это видео и почему я должна его посмотреть, в описании обязательно используйте ключевые слова из таблицы, используйте списки и перечисления. (люди любят читать конкретику) 

Ключевые слова:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6EVYDF5nX_6LQthQ50AngOK-5WmjbfOlvDXRTbZAXk/edit?usp=sharing

Ссылки на видео которые нужно описать:

https://www.youtube.com/watch?v=tLkGQX6tdpY 

https://www.youtube.com/watch?v=ip7k38ifT0I 

https://www.youtube.com/watch?v=JS02boT_wK4 

https://www.youtube.com/watch?v=huhrpC1uk7Y 

Эта задача пробная, но есть еще большой объем работы, отдам тому кто быстро и качественно выполнит тестовую задачу. 

Бюджет 400 р. 

7 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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