Статья на тему установка кофейных автоматов

КопирайтингЗакрыт3 заявки166 просмотров
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ:

ТЕМА: установить кофейный аппарат

ОБЪЁМ: 8400 - 8800 без пробелов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

автомат ( 10 )

кофе ( 10 )

аппарат ( 10 )

бесплатно ( 3 )

кофейный ( 3 )

установить ( 1 )

КЛЮЧИ, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

установить кофейный аппарат

установить кофе автомат

установить кофе аппарат

установить кофейный автомат

установить кофейный автомат бесплатно

Не меньше чем из пяти источников топ10 .   ссылки на источники дам.

По тект.ру уникальность 100% адвего и.т.д тоже очень высокая 98-100%

Предпочтение кандидату с минимальной ценой(рубли)

7 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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