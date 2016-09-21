Копирайтинг на английском

$200
КопирайтингЗакрыт13 заявок201 просмотр
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Нужен копирайтинг на английском. Тексты для Англии. Проверяет штатный редактор. 130 р за 1000 симв. Обьем - 100.000. Темы не сложные. Нужен грамотный английский, уникальность и обязательность автора.

7 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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