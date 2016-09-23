Рерайт текста. Один маленький текстик

Статьи по теме клининга для польского сайта на идеальном польском. Ддля начала около 50статей по ключевым словам. Каждая статья около 3000зн. Оплата на карту Приватбанка. После написания, статьи будут проверяться в другом источнике на правильность написания, уникальность и ...
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Необходим рерайт одного текста с главной страницы на этом сайте - http://bit.ly/2d1wSVU
Нужно переписать:
- инструкцию.
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