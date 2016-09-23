Рерайт текста. Один маленький текстик

КопирайтингЗавершен5 заявок178 просмотров
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Необходим рерайт одного текста с главной страницы на этом сайте - http://bit.ly/2d1wSVU

Нужно переписать:

 - инструкцию. 

 - текст под заголовком uber киев

 

Готовы? Подавайте заявку!

Оплата - договорная

Сроки - пару дней

Бюджет - договорной

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ

Рерайт текста
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$3
1 день
Как всегда на высоте. Спасибо за оперативность и качество текста. Советую обращаться
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