Составить 1500 дефектных ведомостей (по шаблону)

КопирайтингЗакрыт14 заявок299 просмотров
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Ищется исполнитель на составление дефектных ведомостей по шаблону.

Объём 3500 актов.

Стоимость за 1 акт - 5 рублей.

Сроки - до 31 декабря 2016г.

В неделю порядка 200-400 актов.

Оплата 1 раз в неделю.

Необходима совершенная аккуратность.

Мы предоставляем список техники и таблицу с типичными поломками. Необходимо подставлять в ведомости причины поломок.

зы В идеале чтобы исполнитель сам мог придумать адекватную причину

поломки в том случае, если ничего из таблицы поломок не подходит. Данные

ведомости будут оплачены по двойному тарифу.

ззы Во вложении:

1) пример акта

2) таблица с причинами

3) пробный список из 27 единиц (нужно сделать, это тестовое задание,

которое (150р.) я оплачу _каждому_ сделавшему. А потом выберу наиболее

аккуратного и профессионального).

https://yadi.sk/i/0flIvlsOvVnUY

https://yadi.sk/i/mPu5l7JaqYXaw

https://yadi.sk/i/xvl4g0Z5qYXgF

7 лет назад
Bondar495
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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