Товарные отзывы на сайт напольных покрытий

Доброго времени суток! В этом задании я предоставляю вам 3 видеоролика и к ним нужно написать небольшое описание (250-300 символов) и яркий заголовок. https://videoboom.cc/mladenec-s-vodyankoy/ http://lemurov.net/music/tanets-zaklyuchyonnyh-v-pamyat-o-majkle-dzheksone/ http://lemurov.net/child/sobaka-spasla-ot-smerti/ От вас потребуется красиво преподносить уже имеющиеся видеоматериалы, уметь немного рерайтить текст и ...