Расфасовать 50 000 ссылок

Добрый день, необходим копирайт для ИМ . Тематика - сантехника. Статья для посадочных страниц, маркетинговые статьи и прочее Работа строго по ТЗ разработчика сайта. Работа проектная. в заявке необходимо указать стоимость /1000. и возможный ежедневный объем.
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Нужно прочитать чем платные seo ссылки отличаются от естественных и расфасовать список из 50 000 ссылок на платные и естественные. Подробное ТЗ в личку
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