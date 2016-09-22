Требуется копирайт и рерайт по тематике мед

Здравствуйте, необходимо написать текст под размножение с кол-вом символов порядка 2-2,5К чтобы был читаемые текст , уникальность не ниже 90% автотематика - тюнинг, запчасти заполнить соответствующий раздел на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется качественный копирайт/рерайт с указываемыми ключевыми фразами и словами на тему меда, медовых продуктов, полезном питании и проч. Сайт для ознакомления: econyamka.ru.
Так же по темам фото-, видеосъемки/обработки, дизайна, анимации, визиток и проч. Пока будет идти работа над рерайтом статей на сайте фоторион.рф
Цена за 1 тыс. знаков копирайта - не выше 60 руб., рерайта - не выше 45 руб. По системам оплаты предпочтительно Я.Деньги, Киви или на карту.
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