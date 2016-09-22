Требуется копирайт и рерайт по тематике мед

КопирайтингЗакрыт30 заявок344 просмотра
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Добрый день! Требуется качественный копирайт/рерайт с указываемыми ключевыми фразами и словами на тему меда, медовых продуктов, полезном питании и проч. Сайт для ознакомления: econyamka.ru.

Так же по темам фото-, видеосъемки/обработки, дизайна, анимации, визиток и проч. Пока будет идти работа над рерайтом статей на сайте фоторион.рф

Цена за 1 тыс. знаков копирайта - не выше 60 руб., рерайта - не выше 45 руб. По системам оплаты предпочтительно Я.Деньги, Киви или на карту.

6 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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