Требуется копирайт и рерайт по тематике мед

Добрый день! Требуется качественный копирайт/рерайт с указываемыми ключевыми фразами и словами на тему меда, медовых продуктов, полезном питании и проч. Сайт для ознакомления: econyamka.ru.

Так же по темам фото-, видеосъемки/обработки, дизайна, анимации, визиток и проч. Пока будет идти работа над рерайтом статей на сайте фоторион.рф

Цена за 1 тыс. знаков копирайта - не выше 60 руб., рерайта - не выше 45 руб. По системам оплаты предпочтительно Я.Деньги, Киви или на карту.