Рерайт. 50 текстов по 700 збп

КопирайтингЗакрыт13 заявок275 просмотров
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Всем привет! Требуется написать 50 текстов по 700 збп.

Тематика - продажи автомобилей, пример текста предоставлю. 

Уникальность от 90% (проверка по text.ru и content-watch.ru). 

1000 збп - 40 руб.

Схема работы:

1. Тестовый текст на 500 - 700 - смотрю качество

2.  Делаем 25 текстов - оплачиваю

3. Делаем еще 25 текстов - оплачиваю

7 лет назад
crazy1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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