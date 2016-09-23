Требуется рерайт и копирайт нескольких статей, обзоров

КопирайтингЗакрыт6 заявок135 просмотров
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5 000 символов 1 статья. Прошу указывать точную стоимость в рублях за 1000 символов. Тематика: программа для стоматологии.

7 лет назад
angel_10144
Анджела 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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