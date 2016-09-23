Текст для страниц сайта (лендинга)

КопирайтингЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Здравствуйте! 

Требуется написать текст для сайта пиар-агентства с разбивкой на странице. Страницы будут выполнены в виде лендинг-пейдж. На каждую услуги отдельный лендинг. 

Услуги (страницы) (названия услуг можете предложить, тут пока перечислены рабочие версии): 

1. Яндекс.Новости (тиражирование новостей) 

2. Освещение судебных процессов 

3. Социальный маркетинг (Общество, НКО, государство) 

4. Стратегическое планирование 

5. Организация мероприятий (event маркетинг) 

6. PR-услуги 

7. Продвижение личности 

8. Продвижение НКО 

9. Продвижение мероприятий  

10. Продвижение коммерческих организации 

Некоторые услуги могут быть частью другой услуги. Кто в этой теме разбирается, тот поймет. 

Желательно придерживаться этой схемы yadi.sk/i/4ABOhyS-vcijT 

7 лет назад
wss
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
3 дня
Типичный пример хача-кидалово. Абсолютное неуважение к людям. Если первые 5 таких типов можно вытерпеть, то этот понесет ответственность. Похоже он в жизни ничего не боится... Ну-ну.