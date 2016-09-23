Текст для страниц сайта (лендинга)

Написать 20 отзывов к товарам на сайте Тематика: инкубаторы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется написать текст для сайта пиар-агентства с разбивкой на странице. Страницы будут выполнены в виде лендинг-пейдж. На каждую услуги отдельный лендинг.
Услуги (страницы) (названия услуг можете предложить, тут пока перечислены рабочие версии):
1. Яндекс.Новости (тиражирование новостей)
2. Освещение судебных процессов
3. Социальный маркетинг (Общество, НКО, государство)
4. Стратегическое планирование
5. Организация мероприятий (event маркетинг)
6. PR-услуги
7. Продвижение личности
8. Продвижение НКО
9. Продвижение мероприятий
10. Продвижение коммерческих организации
Некоторые услуги могут быть частью другой услуги. Кто в этой теме разбирается, тот поймет.
Желательно придерживаться этой схемы yadi.sk/i/4ABOhyS-vcijT
- Похожие заказы
- Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
5 000 символов 1 статья. Прошу указывать точную стоимость в рублях за 1000 символов. Тематика: программа для стоматологии.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать 50 статей (рерайт). [u]Тематика статей связана с социальной сетью ВКонтакте[/u]. Стоимость написания каждой статьи зависит от количества требуемых символов: [b]40 руб./1000 символов[/b]. Работа должна быть выполнена в соответствии с Т/З. Оплата производится по [b]Webmoney[/b].Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Есть уже готовый текст, написанный понятным и простым языком. Надо переработать этот текст и сделать из него продающий, расставить акценты, и при этом чтобы он оставался таким же понятным для человека. ВАЖНО. Человек должен разбираться в ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Нужно написать отзывы о мужских наручных часах для размещения на сайте. Всего 5 моделей по 3 отзыва на каждую.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать перевод примерно 12200 символов. Весь текст приложен. Пишем цены и сроки. С русского на испанский, французский, въетнамский, индийский, индонезийский (Bahasa), немецкий.Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется исполнитель для написания новостей на сайт. Рерайт. Оплата 50р/1000зн на ЯД, ВМ и карту Сбербанка. Связь в лсКопирайтинг36 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать уникальное описание для нескольких аудиокниг. Пишите цены за 1000 збп.Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен уникальный рерайт статей тематики веб-дизайн, сео и смежных тем. Примерно 1-3 статей в неделю. Статьи, примерно, до 3000 знаков. Первую статью на рерайт хотелось бы дать в ближайшее время. ВАЖНО!!! P. S.: 1) Не писать в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад