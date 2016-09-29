Ищу рерайтера на проект о GTA

КопирайтингЗакрыт8 заявок339 просмотров
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Требуется рерайтер на игровой портал о GTA.

Нужно будет наполнять сайт новостями, обзорами и другой информацией.

Стоимость на первое время - 15 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Просьба обращаться тем, кто играл или играет в эту игру.

Также будет неплохо, если вы сможете взять на себя ведение группы вконтакте об этой игре.

7 лет назад
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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