Ищу рерайтера на проект о GTA

Требуется рерайтер на игровой портал о GTA.

Нужно будет наполнять сайт новостями, обзорами и другой информацией.

Стоимость на первое время - 15 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Просьба обращаться тем, кто играл или играет в эту игру.

Также будет неплохо, если вы сможете взять на себя ведение группы вконтакте об этой игре.