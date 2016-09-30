Качественный копирайт для сайта бухгалтерских услуг (~20 000 знаков)

Требуется написать текст для 22 страниц из меню услуг (в среднем, не более 1000 знаком на страницу) по заданному шаблону страницы. Для работы будут представлены черновики страниц.

Т.З. по ссылке.

Стиль написания:

максимально простые фразы, без сложных оборотов, канцелярщины, и необоснованных заявлений. Написанные разговорным языком, людьми и для людей.

Все должно быть понятно даже людям не разбирающимся в бухгалтерии.

Как можно меньше воды.