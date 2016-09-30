Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика" Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...
Качественный копирайт для сайта бухгалтерских услуг (~20 000 знаков)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать текст для 22 страниц из меню услуг (в среднем, не более 1000 знаком на страницу) по заданному шаблону страницы. Для работы будут представлены черновики страниц.
Т.З. по ссылке.
Стиль написания:
максимально простые фразы, без сложных оборотов, канцелярщины, и необоснованных заявлений. Написанные разговорным языком, людьми и для людей.
Все должно быть понятно даже людям не разбирающимся в бухгалтерии.
Как можно меньше воды.
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