Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика" Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...
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Написать 20 статей по 1500 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц
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