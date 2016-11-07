Написать 20 статей по 1500 знаков

КопирайтингЗавершен27 заявок329 просмотров
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Написать 20 статей по 1500 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц

7 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Galina_007
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$45
7 дней
Галина хорошо сделала работу в рамках этого проекта и я дала еще задания по контенту. В итоге она пропала и не выслала работу. А я потеряла время.
Чёткое ТЗ, оплата в срок.
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