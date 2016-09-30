Самые лучшие и известные музеи в мире

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Требуется написать статью "Самые лучшие и известные музеи в мире". Описать: Лувр, Национальный музей Китая, Национальный музей естественной истории (Вашингтон), Британский музей, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики (Вашингтон), Лондонская национальная галерея, Метрополитен-музей, Музеи Ватикана, Музей императорского дворца, Эрмитаж

Статья должна быть в таком формате:

КРАТКОЕ введение

1. Музей 1

краткое описание

2. Музей 2

краткое описание

и т.д.

 Объем текста: 7000

 Требуемая уникальность: 100% по text.ru

 Дополнительная информация:

 Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

7 лет назад
virusuris
Максим 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад