Написать текст на сайт по химчистке и полировке авто.

Есть сайт со страницами связанными с услугами химчистки и полировки автомобиля.

http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/

http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/

Подобрали запросы для продвижения данных страниц, надо эти запросы разбить на пункты меню и написать текст под каждый пункт меню, с ключами из запросов, каждый пункт меню, отдельная страница со своим заголовком и ключами и META description (описание страницы https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/using-meta-desc.xml)

Пункты меню думаю следующие:

Раздел химчистка:

Комплексная химчистка автомобиля

Химчистка салона

Химчистка сидений

Химчистка пола

Химчистка потолка

Химчистка багажника

Если нужно еще сделать категорию, жду предложений....

Раздел полировка: (пример http://www.polirovkaavto.ru/)

АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

ПОЛИРОВКА ФАР

ОЧИСТКА КУЗОВА

Керамика CERAMIC PRO 9h

Защитные кварцевые и керамические покрытия

ЖИДКОЕ СТЕКЛО WILLSON

Если нужно еще сделать категорию, жду предложений....

По поводу текста.... он должен быть интересен посетителю, поэтому надо будет в текст вставить фото ( фото можно взять с моего сайта http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/ http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/

И видео, you tube....

По объему не знаю, все зависит от количества ключей и читабельности.....

Если можете сделать тестовый пример, например полировка фар, так как это небольшая категория и запросов там не много, шанс выбрать вас исполнителем, будет больше.

Если сработаемся, еще есть 3 сайта со схожей тематикой, их также надо будет оптимизировать и писать текст.