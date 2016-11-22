Написать текст на сайт по химчистке и полировке авто.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Нужно сделать рерайт статьи http://www.neoclass.ru/100/105.htm [b]дизайн мебели и интерьера. [/b]Текст разбить на абзацы. В каждом абзаце должно быть 400-500 знаков б/п. Составить 2-3 заголовка. Ключ: "[b]Мебель в интерьере[/b]" вставить в текст с плотностью: ОДИН ключ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт со страницами связанными с услугами химчистки и полировки автомобиля.
http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/
http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/
Подобрали запросы для продвижения данных страниц, надо эти запросы разбить на пункты меню и написать текст под каждый пункт меню, с ключами из запросов, каждый пункт меню, отдельная страница со своим заголовком и ключами и META description (описание страницы https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/using-meta-desc.xml)
Пункты меню думаю следующие:
Раздел химчистка:
Комплексная химчистка автомобиля
Химчистка салона
Химчистка сидений
Химчистка пола
Химчистка потолка
Химчистка багажника
Если нужно еще сделать категорию, жду предложений....
Раздел полировка: (пример http://www.polirovkaavto.ru/)
АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛИРОВКА ФАР
ОЧИСТКА КУЗОВА
Керамика CERAMIC PRO 9h
Защитные кварцевые и керамические покрытия
ЖИДКОЕ СТЕКЛО WILLSON
Если нужно еще сделать категорию, жду предложений....
По поводу текста.... он должен быть интересен посетителю, поэтому надо будет в текст вставить фото ( фото можно взять с моего сайта http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/ http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/
И видео, you tube....
По объему не знаю, все зависит от количества ключей и читабельности.....
Если можете сделать тестовый пример, например полировка фар, так как это небольшая категория и запросов там не много, шанс выбрать вас исполнителем, будет больше.
Если сработаемся, еще есть 3 сайта со схожей тематикой, их также надо будет оптимизировать и писать текст.
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