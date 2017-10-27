Решить проблему с teamviewer на моем компьютере

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Здравствуйте 

Проблема следующая – тимвивер автоматически не запускается, хотя галочка в настройках стоит (запускать при старте виндовса) 

Система: Windows 

Копнул глубже – служба Teamviewer 12 запускается вручную. Поставил запуск автоматический. 

Делаю ребут компа – снова запуск службы сбивается на значение "вручную" 

Дам доступ к компу через тим.

8 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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