Требуется спец по макросам EXCEL и Visual Studio

Написан сложный макрос для exel и доработан в Visual Studio 2013 в виде компилируемой программы. Необходимо его отредактировать и наладить корректность работы. Для специалистов в Visual Studio 2013 и VBA!

20000 строк где-то, это не какой-то макрос, а целая программа и система расчетов.

Исполнитель желательно из г. Санкт-Петербург. Цена договорная от 15000 и выше.

Детали по проекту в переписке