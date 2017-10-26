Нужно настроить простой процесс по документообороту, а именно оформления отпуска. И связать с AD систему и оргструктуру.
Разработка алгоритма
Требуется разработать программу, я так понимаю на основе нейроных сетей, которая определять лица людей по загруженной фотографии и создавать кусочки в виде мозайки. На выходе должен получиться векторный файл. Пример необходимого результата в приложении. Готов обсудить все условия разработки.
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