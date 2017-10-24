Программа для построения бинарного дерева проверок , метод ветвей

Имеется некоторая таблица функций неисправностей. Каждому выходу соответствует некоторая вероятность , а каждому тесту- его стоимость. Необходимо построить дерево диагностических тестов, которое должно выглядеть как дерево построенное по алгоритму Фано или Хаффмена. Все должно быть с минимальной стоимостью.

Чтобы примерно знать о чем речь, посмотреть учебник

Ефимов "Основы технической диагностики" , есть в интернете.

Дерево должно быть построено не алгоритмом динамического программирования! А методом ветвей и границ.

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Реализация на Паскале, С или С++.