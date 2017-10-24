Программа для построения бинарного дерева проверок , метод ветвей

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Закрыт1 заявка211 просмотров

Имеется некоторая таблица функций неисправностей.  Каждому выходу соответствует некоторая вероятность , а каждому тесту- его стоимость. Необходимо построить дерево диагностических тестов, которое должно выглядеть как дерево построенное по алгоритму Фано или Хаффмена. Все должно быть с минимальной стоимостью.

Чтобы примерно знать о чем речь, посмотреть учебник 

Ефимов "Основы технической диагностики" , есть в интернете.

Дерево должно быть построено не алгоритмом динамического программирования! А методом ветвей и границ.

Для облегчения вашего поиска в случае непредвиденных трудностей , ищите все по теме "оптимизация алгоритмов диагностирования.

Реализация на Паскале, С или С++.

8 лет назад
guest_14981206489923
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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