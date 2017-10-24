Алгоритм загрузки картинок на Linkedin

Нужен алгоритм загрузки картинки в профиль.

Что нужно сделать:

1. Распарсить запросы, которые идут на сервер при загрузке картинок.

2. Разобраться какие поля за что отвечают.

3. Написать алгоритм или код на C#, с помощью которого можно загрузить картинку.

Можно использовать куки от авторизации в браузере. Главное чтобы можно было менять картинку.

В заголовке отправляется csrf-token, данные берутся с куков.