Задача предсказания цены квартиры на рынке недвижимости

Задача состоит в том, чтобы предсказывать стоимость недвижимости на основе введенных параметров. Так же необходимо оценить "реальную стомость" объекта на рынке, таким образом выявляя выгодные предложения

Входные данные:

Есть большая база объявлений с авито, циан из разных городов, все объявления приведены к общему виду, имеется 10+ точно определяемых параметров(вынесенных как отдельное поле в базе), другие признаки можно найти в описании объявления(если нужно)

Некоторая работа уже выполнена, требуется разработать модель, которая сможет выполнять данную задачу

Цена и сроки по договоренности