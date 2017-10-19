Добрый день, необходим парсер + рассыльщик для фэйсбука. Работа через браузер с подменой отпечатков.
Задача предсказания цены квартиры на рынке недвижимости
Задача состоит в том, чтобы предсказывать стоимость недвижимости на основе введенных параметров. Так же необходимо оценить "реальную стомость" объекта на рынке, таким образом выявляя выгодные предложения
Входные данные:
Есть большая база объявлений с авито, циан из разных городов, все объявления приведены к общему виду, имеется 10+ точно определяемых параметров(вынесенных как отдельное поле в базе), другие признаки можно найти в описании объявления(если нужно)
Некоторая работа уже выполнена, требуется разработать модель, которая сможет выполнять данную задачу
Цена и сроки по договоренности
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