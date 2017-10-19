Задача предсказания цены квартиры на рынке недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки263 просмотра

Задача состоит в том, чтобы предсказывать стоимость недвижимости на основе введенных параметров. Так же необходимо оценить "реальную стомость" объекта на рынке, таким образом выявляя выгодные предложения 

Входные данные: 

Есть большая база объявлений с авито, циан из разных городов, все объявления приведены к общему виду, имеется 10+ точно определяемых параметров(вынесенных как отдельное поле в базе), другие признаки можно найти в описании объявления(если нужно) 

Некоторая работа уже выполнена, требуется разработать модель, которая сможет выполнять данную задачу 

Цена и сроки по договоренности

8 лет назад
ainurminibaev
Айнур 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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