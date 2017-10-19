Фэйсбук софт

Добрый день! Нужна программа которая будет мониторить онлайн футбольные матчи и выведывать сигналы по заданным параметрам, подробнее ниже. 1. футбольные матчи для мониторинга: https://www.myscore.ru/ - вкладка LIVE 2. Условия отбора матчей: ...