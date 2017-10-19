Софт реддит

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок129 просмотров

Добрый день, необходим рассыльщик для реддит.

Некоторые подводные камни:

- Каптча. Рекаптча 2. Можно использовать антигейт, но дороговато. Поэтому схема такова: Загрузка аудиозаписи, расшифровка сторонним сервисом.

- Работа через браузер с подменой отпечатков

8 лет назад
Kaleevserega
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров