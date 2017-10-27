Сабмитер линков

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Завершен4 заявки679 просмотров

Нужно написать простое консольное приложение на C# которое отправляет URL на проверку по следующим ссылкам: 

www.bing.com/toolbox/subm... 

www.google.com/webmasters... 

Нужно также отправлять каптчу. Для ее решения нужно использовать сервис антикапчи (любой) – например 2captcha.com

Приложение запускается, на экране надпись: 

"Введите URL и тип (goolge – 1, bing -2)" 

пользователь вводит например mysite.com 1 

приложение отправляет URL по ссылке для гугла выше, используя http запросы через браузерный компонент или стандартные классы C# (webclient, httpwebrequest) 

На выходе: результат (успешно или нет) и файл html с ответом от сервиса. Если используется браузерный компонент то также скриншот 

Фреймворк: 2 – 4.5 

Оплата ЯД 

HTML
8 лет назад
guest_14990861541357
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
5 дней
Спасибо, все четко, по делу. Буду обращатся в будущем
Отличный работодатель. Четко поставил ТЗ, сориентировал в выполнении заказа. Готов сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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