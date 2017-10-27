Необходимо создать торгового бота на базе Telegram Бот должен создавать ордера ч/з команды Telegram для двух торговых платформ Bittrex и Poloniex Каждая из этих платформ имеет открытое API, что чрезвычайно упрощает разработку. ...
Сабмитер линков
Нужно написать простое консольное приложение на C# которое отправляет URL на проверку по следующим ссылкам:
Нужно также отправлять каптчу. Для ее решения нужно использовать сервис антикапчи (любой) – например 2captcha.com
Приложение запускается, на экране надпись:
"Введите URL и тип (goolge – 1, bing -2)"
пользователь вводит например mysite.com 1
приложение отправляет URL по ссылке для гугла выше, используя http запросы через браузерный компонент или стандартные классы C# (webclient, httpwebrequest)
На выходе: результат (успешно или нет) и файл html с ответом от сервиса. Если используется браузерный компонент то также скриншот
Фреймворк: 2 – 4.5
Оплата ЯД
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