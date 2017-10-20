Задача состоит в том, чтобы предсказывать стоимость недвижимости на основе введенных параметров. Так же необходимо оценить "реальную стомость" объекта на рынке, таким образом выявляя выгодные предложения Входные данные: Есть большая база ...
Торговый бот на базе Telegram
Необходимо создать торгового бота на базе Telegram
Бот должен создавать ордера ч/з команды Telegram для двух торговых платформ Bittrex и Poloniex
Каждая из этих платформ имеет открытое API, что чрезвычайно упрощает разработку.
Данный бот должен быть оснащен 5 уровневой партнерской системой, для мотивации распространения ее среди трейдеров.
По окончании успешных работ, положительный отзыв в карму.
– наличие Skype для обсуждения проекта
– телефон разработчика
– паспортные данные разработчика
– работаем только по БС
– оплата, только после 2-ух недельной без перебойной работы бота
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