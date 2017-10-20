Торговый бот на базе Telegram

Необходимо создать торгового бота на базе Telegram

Бот должен создавать ордера ч/з команды Telegram для двух торговых платформ Bittrex и Poloniex

Каждая из этих платформ имеет открытое API, что чрезвычайно упрощает разработку.

Данный бот должен быть оснащен 5 уровневой партнерской системой, для мотивации распространения ее среди трейдеров.

По окончании успешных работ, положительный отзыв в карму.

– наличие Skype для обсуждения проекта

– телефон разработчика

– паспортные данные разработчика

– работаем только по БС

– оплата, только после 2-ух недельной без перебойной работы бота