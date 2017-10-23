Приветствую уважаемые разработчики, Наша компания ищет разработчика или команду для выполнения технической части разработки технологии цифрового отпечатка для издательской индустрии. Эта технология будет внедрена в нашу платформу и будет использоваться для сканирования ...
Расширение для браузеров
Требуется выполнить расширение для браузеров Chrome
(если сможете FF и Safari и другие - будет плюс).
Задача расширения - болтаться в верхнем углу правом (например хрома) при клике по нему показать картинку небольшую логотип и элегантно как-то кнопку "вперед к экономии" - которая перебрасывает на сайт.
Расширение подключается к нашему json/xml (без авторизации) и получается список вида
name
site
Если пользователь с таким установленным расширением переходит на site.ru и этот site.ru есть в базе json, которое получило и дергает раз в день скажем расширение - то делать ему в браузере нотификацию, что на этом сайте можно экономить с кешбеком :)
Заявки фрилансеров
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