Требуется выполнить расширение для браузеров Chrome

(если сможете FF и Safari и другие - будет плюс).

Задача расширения - болтаться в верхнем углу правом (например хрома) при клике по нему показать картинку небольшую логотип и элегантно как-то кнопку "вперед к экономии" - которая перебрасывает на сайт.

Расширение подключается к нашему json/xml (без авторизации) и получается список вида

name

site

Если пользователь с таким установленным расширением переходит на site.ru и этот site.ru есть в базе json, которое получило и дергает раз в день скажем расширение - то делать ему в браузере нотификацию, что на этом сайте можно экономить с кешбеком :)