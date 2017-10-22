Софт для reddit

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок629 просмотров

Задача: Рассылка сообщений пользователям reddit

1) регистратор

Регистрация аккаунтов reddit. Регистрация через почту + подтверждение почты.

Указывается:

- Кол-во аккаунтов для регистрации

- Кол-во потоков

Имеется: Подробный лог;статистика

Критерии оценки:

- Нет массовых блокировок аккаунтов

- Весь функционал выше реализован

2) Парсер.

Пользователем указываются ссылки на сабредиты Пример: (https://www.reddit.com/r/Economics/)

Парсер пробегает по каждой теме, собирает профили автора + тех, кто оставил комментарии

Общее:

- указание даты за которую берутся темы (например, до мая 2017)

-

Имеется: Подробный лог;статистика

Критерии оценки:

- Нет массовых блокировок аккаунтов

- Весь функционал выше реализован

3) Рассыльщик.

Рассыльщик проводит рассылку в личные сообщения пользователям, которые собрал парсер.

Общее:

- Лимит сообщений с 1 аккаунта

- общий лимит сообщений на все аккаунты

- Задержка между сообщениями

- Блек лист на отправленные аккаунты

- Замена русских букв на английские и наоборот, а также тег, который дает софту понять, что эту часть текста заменять не нужно

- Указание количества аккаунтов для работы

- Статистика (кол-во подгруженных аккаунтов, кол-во отправленных сообщений, кол-во заблокированных аккаунтов, кол-во уже использованных аккаунтов из списка, активных потоков)

- количество потоков

- Рандомизация сообщений, по типу http://miniwebtool.ru/

Имеется: Подробный лог;статистика

Критерии оценки:

- Нет массовых блокировок аккаунтов

- Весь функционал выше реализован

ля всех трех частей софта:

Прокси:

Прокси используются backconnect(хттп и сокс5), поэтому берутся по кругу.

3 режима прокси:

1 прокси = 1 аккаунт

1 поток = x прокси

Безлимит

- Сохранение ip прокси, добавления айпи в блек лист

- Подробный лог действий

8 лет назад
Black_or_white
Саша Фурман 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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