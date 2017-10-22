Нужно написать простое консольное приложение на C# которое отправляет URL на проверку по следующим ссылкам: www.bing.com/toolbox/subm... www.google.com/webmasters... Нужно также отправлять каптчу. Для ее решения нужно использовать ...
Софт для reddit
Задача: Рассылка сообщений пользователям reddit
1) регистратор
Регистрация аккаунтов reddit. Регистрация через почту + подтверждение почты.
Указывается:
- Кол-во аккаунтов для регистрации
- Кол-во потоков
Имеется: Подробный лог;статистика
Критерии оценки:
- Нет массовых блокировок аккаунтов
- Весь функционал выше реализован
2) Парсер.
Пользователем указываются ссылки на сабредиты Пример: (https://www.reddit.com/r/Economics/)
Парсер пробегает по каждой теме, собирает профили автора + тех, кто оставил комментарии
Общее:
- указание даты за которую берутся темы (например, до мая 2017)
-
Имеется: Подробный лог;статистика
Критерии оценки:
- Нет массовых блокировок аккаунтов
- Весь функционал выше реализован
3) Рассыльщик.
Рассыльщик проводит рассылку в личные сообщения пользователям, которые собрал парсер.
Общее:
- Лимит сообщений с 1 аккаунта
- общий лимит сообщений на все аккаунты
- Задержка между сообщениями
- Блек лист на отправленные аккаунты
- Замена русских букв на английские и наоборот, а также тег, который дает софту понять, что эту часть текста заменять не нужно
- Указание количества аккаунтов для работы
- Статистика (кол-во подгруженных аккаунтов, кол-во отправленных сообщений, кол-во заблокированных аккаунтов, кол-во уже использованных аккаунтов из списка, активных потоков)
- количество потоков
- Рандомизация сообщений, по типу http://miniwebtool.ru/
Имеется: Подробный лог;статистика
Критерии оценки:
- Нет массовых блокировок аккаунтов
- Весь функционал выше реализован
ля всех трех частей софта:
Прокси:
Прокси используются backconnect(хттп и сокс5), поэтому берутся по кругу.
3 режима прокси:
1 прокси = 1 аккаунт
1 поток = x прокси
Безлимит
- Сохранение ip прокси, добавления айпи в блек лист
- Подробный лог действий
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