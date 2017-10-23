Разработка технологии цифрового отпечатка для поиска контента

Приветствую уважаемые разработчики,

Наша компания ищет разработчика или команду для выполнения технической части разработки технологии цифрового отпечатка для издательской индустрии. Эта технология будет внедрена в нашу платформу и будет использоваться для сканирования пиратского контента эл. кинг и журналов. Технология должна искать и находить в сети интернет пиратские копии контента и добавлять нам списком в нашу платформу. Формат файлов который мы будем искать ePUB, pdf, doc и другие возможные. Детали в прикрепленных файлах.

Для нас важно: компетентность разработчика и опыт, качество выполнения и 100% гарантия выполнения в срок.

Заключение договора подряда обязательно.

Будем рады сотрудничеству!