Добрый день, уважаемые фрилансеры! Появилась необходимость разработать простой программный продукт - программа для обработки прайсов шин и дисков. Я изначально пользуюсь программой TyreIndex. Но данная программа разработчиком уже давным давно не ...
Парсер каталогов фирм унивесальный
Нужно написать парсер каталогов фирм, который собирает только три вещи: URL фирмы, название фирмы и индекс адреса фирмы.
Парсер нужен унивесальный, поэтому необходимо перед парсингом каждого каталога делать настройку путем ввода трех значений:
- кусок кода, предшествуюший URLу фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)
- кусок кода, предшествуюший названию фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)
- кусок кода, предшествуюший индексу адреса фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)
Перед парссингом вводится ссылка каталога (или подкаталога) и три значения для указания в коде мест для парсинга.
В процессе парсинга формируется файл с тремя данными - URL, название, индекс.
------------------------
Ищу специалиста по парсерам с опытом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Задача: Рассылка сообщений пользователям reddit 1) регистратор Регистрация аккаунтов reddit. Регистрация через почту + подтверждение почты. Указывается: - Кол-во аккаунтов для регистрации - Кол-во потоков ...Закрыт7 лет назад
Нужно написать простое консольное приложение на C# которое отправляет URL на проверку по следующим ссылкам: www.bing.com/toolbox/subm... www.google.com/webmasters... Нужно также отправлять каптчу. Для ее решения нужно использовать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Необходимо создать торгового бота на базе Telegram Бот должен создавать ордера ч/з команды Telegram для двух торговых платформ Bittrex и Poloniex Каждая из этих платформ имеет открытое API, что чрезвычайно упрощает разработку. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача состоит в том, чтобы предсказывать стоимость недвижимости на основе введенных параметров. Так же необходимо оценить "реальную стомость" объекта на рынке, таким образом выявляя выгодные предложения Входные данные: Есть большая база ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Добрый день, необходим парсер + рассыльщик для фэйсбука. Работа через браузер с подменой отпечатков.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $500
Добрый день, необходим рассыльщик для реддит. Некоторые подводные камни: - Каптча. Рекаптча 2. Можно использовать антигейт, но дороговато. Поэтому схема такова: Загрузка аудиозаписи, расшифровка сторонним сервисом. - Работа через браузер с подменой ...Закрыт7 лет назад
- $40
заказ на 2700 рублей Таблица№ 1 Программа/ Таблица Ексель– учет затраченного времени ( учет рабочего времени) НУЖЕНПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ - Т.ЕНУЖНО ПОНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $350
Требуется разработать аппаратную часть для ПО. Все информация и ПО в приложениях.Закрыт7 лет назад
- $33
Добрый день! Нужна программа которая будет мониторить онлайн футбольные матчи и выведывать сигналы по заданным параметрам, подробнее ниже. 1. футбольные матчи для мониторинга: https://www.myscore.ru/ - вкладка LIVE 2. Условия отбора матчей: ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад