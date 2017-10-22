Парсер каталогов фирм унивесальный

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Нужно написать парсер каталогов фирм, который собирает только три вещи: URL фирмы, название фирмы и индекс адреса фирмы.

Парсер нужен унивесальный, поэтому необходимо перед парсингом каждого каталога делать настройку путем ввода трех значений: 

- кусок кода, предшествуюший URLу фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)

- кусок кода, предшествуюший названию фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)

- кусок кода, предшествуюший индексу адреса фирмы (обычно одинаковый во всех страницах каталога)

Перед парссингом вводится ссылка каталога (или подкаталога) и три значения для указания в коде мест для парсинга.

В процессе парсинга формируется файл с тремя данными - URL, название, индекс.

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Ищу специалиста по парсерам с опытом.

8 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

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