Разработка аналога программы обработки прайсов Tyreindex

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Закрыт9 заявок692 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Появилась необходимость разработать простой программный продукт - программа для обработки прайсов шин и дисков.

Я изначально пользуюсь программой TyreIndex. Но данная программа разработчиком уже давным давно не поддерживается.

У меня много прайс-листов уже заточены под эту программу, настроены все регулярные выражения, опции по обработке, пути к прайсам..  Все настройки, сама база.. всё хранится в файле .gdb Firebird

Нужно просто скопировать эту программу, макет, дизайн, но намного проще:

1) загрузка прайс листа, указание полей

2) обработка прайс листа по регулярным выражениям (готовые уже)

3) загрузка в общую базу.

.. это всё ещё автоматически должно работать, настроив пути к прайсам..

4) выгрузка всех прайсов в едином прайсе (настройка полей выгрузки)

5) добавление регулярных выражений... и прочее.

В приложении help самой программы. Раздел Tyreindex Parser Сама прога работает только с usb ключом.

Важно, чтобы был опыт, чтобы программа работала быстро.

Более подробно видео, help и сама программа (запускается только с ключом)

Видео: https://yadi.sk/i/FiuBj63R3NyiCk

Программа: https://yadi.sk/d/XoylanI43NyiCj

Help: https://yadi.sk/d/rBEsXqI13NyiCm

8 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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