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Разработка аналога программы обработки прайсов Tyreindex
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Появилась необходимость разработать простой программный продукт - программа для обработки прайсов шин и дисков.
Я изначально пользуюсь программой TyreIndex. Но данная программа разработчиком уже давным давно не поддерживается.
У меня много прайс-листов уже заточены под эту программу, настроены все регулярные выражения, опции по обработке, пути к прайсам.. Все настройки, сама база.. всё хранится в файле .gdb Firebird
Нужно просто скопировать эту программу, макет, дизайн, но намного проще:
1) загрузка прайс листа, указание полей
2) обработка прайс листа по регулярным выражениям (готовые уже)
3) загрузка в общую базу.
.. это всё ещё автоматически должно работать, настроив пути к прайсам..
4) выгрузка всех прайсов в едином прайсе (настройка полей выгрузки)
5) добавление регулярных выражений... и прочее.
В приложении help самой программы. Раздел Tyreindex Parser Сама прога работает только с usb ключом.
Важно, чтобы был опыт, чтобы программа работала быстро.
Более подробно видео, help и сама программа (запускается только с ключом)
Видео: https://yadi.sk/i/FiuBj63R3NyiCk
Программа: https://yadi.sk/d/XoylanI43NyiCj
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