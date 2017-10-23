Требуется выполнить расширение для браузеров Chrome (если сможете FF и Safari и другие - будет плюс). Задача расширения - болтаться в верхнем углу правом (например хрома) при клике по нему показать ...
Нужено написать софт для андроида
Здравствуйте, нужен программист чтобы написать софт для рассылки.
Софт должен работать на ос Андроид.
Задание предоставлю в личку
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