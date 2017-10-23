Нужено написать софт для андроида

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Здравствуйте, нужен программист чтобы написать софт для рассылки.

Софт должен работать на ос Андроид.

Задание предоставлю в личку

Android
8 лет назад
welsan
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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