Создание криптовалюты

Требуется создать криптовалюту. Криптовалюта без добычи. В кошельках имеющих выход в интернет и с положительным балансом, баланс должен постепенно увеличиваться в процентном выражении. Блоки блокчейна должны создаваться каждые 2 минуты. Сеть должна поддерживаться с помощью кошельков подключённых к интернету. В каждом кошельке должна отображаться информация о балансе кошелька и сколько всего этих монет в мире. Более подробное тз исполнителю.

Предлагайте сроки и цену.

Сайты мне не нужны. Требуется разработать криптовалюту.