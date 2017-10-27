Создание криптовалюты

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки202 просмотра

Требуется создать криптовалюту. Криптовалюта без добычи. В кошельках имеющих выход в интернет и с положительным балансом, баланс должен постепенно увеличиваться в процентном выражении. Блоки блокчейна должны создаваться каждые 2 минуты. Сеть должна поддерживаться с помощью кошельков подключённых к интернету. В каждом кошельке должна отображаться информация о балансе кошелька и сколько всего этих монет в мире. Более подробное тз исполнителю.  

Предлагайте сроки и цену.

Сайты мне не нужны. Требуется разработать криптовалюту.

8 лет назад
fanrir12
Марат 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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