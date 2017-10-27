Нужно настроить простой процесс по документообороту, а именно оформления отпуска. И связать с AD систему и оргструктуру.
Создание криптовалюты
Требуется создать криптовалюту. Криптовалюта без добычи. В кошельках имеющих выход в интернет и с положительным балансом, баланс должен постепенно увеличиваться в процентном выражении. Блоки блокчейна должны создаваться каждые 2 минуты. Сеть должна поддерживаться с помощью кошельков подключённых к интернету. В каждом кошельке должна отображаться информация о балансе кошелька и сколько всего этих монет в мире. Более подробное тз исполнителю.
Предлагайте сроки и цену.
Сайты мне не нужны. Требуется разработать криптовалюту.
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