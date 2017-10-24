Нужно настроить простой процесс по документообороту, а именно оформления отпуска. И связать с AD систему и оргструктуру.
Программа для торгового предприятия
Програма должна уметь : хранить базу данных по клиентам, по товарам с артикулами и ценами, формировала накладные из этой базы ну и чтобы распечатывать их можно было
Заявки фрилансеров
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