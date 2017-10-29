Переписать скрипт

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Есть скрипт генерации определённых данных на JS, необходимо переписать его под любой оптимизированный язык с вычислением на видеокарте.

Подробное ТЗ исполнителю.

JavaScript
8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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