Рерайт англоязычной статьи

Ежедневная работа на 2-12 тыс. знаков (кроме воскресенья, но при желании вы можете брать задание и на воскресенье). Сотрудничество постоянное, бессрочное. Пожалуйста, не откликайтесь на данную вакансию, если вы собираетесь работать менее года. Оплата – 90 WMR ...