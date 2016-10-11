Рерайт англоязычной статьи

КопирайтингЗавершен11 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Ищу грамотного рерайтера для рерайта статьи на английском. Тема статьи:

How to download movies legal?

Прошу в ответе указать стоимость за 1тис символов с пробелами

Важно! Грамотный и стилистически хороший английский! Текст будет вычитываться Native proofreader'ом.

Буду ждать ваших ответов.

7 лет назад
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
client_is
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель. Носитель языка был доволен качеством статьи.
Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата работы.
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг текстов бухгалтерской тематики

    Необходим рерайтинг текстов бухгалтерской тематики для наполнения нового сайта о бухгалтерии (теория, налоги, новости и т.п.).  Опыт написания подобных статей обязателен с предоставлением портфолио. Так же обязательно высшее экономическое образование (бухгалтерия, аудит). При успешном сотрудничестве ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер со знанием английского (парфюмерия)

    Ежедневная работа на 2-12 тыс. знаков (кроме воскресенья, но при желании вы можете брать задание и на воскресенье). Сотрудничество постоянное, бессрочное.  Пожалуйста, не откликайтесь на данную вакансию, если вы собираетесь работать менее года.  Оплата – 90 WMR ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу копирайтера на постоянную работу

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог посвященный здоровью мамы и ребенка. В основном нужно будет писать статьи по темам беременность, роды, грудное вскармливание, питание ребенка, развитие ребенка и т.д. Очень часто ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать суперинтересную статью про Хэллоуин и костюмы

    $20

    Задача: Написать суперинтересную статью про карнавальные костюмы на Хэллоуин  Объем текста: от 2000 до 2500 знаков с пробелами.  Ссылки:  Анкорная ссылка – 1 ссылка: "Костюмы на Хэллоуин"  Безанкорная ссылка – 1 ссылка: "тут", "здесь", "этом разделе", "это интернет-магазине", "этом ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы на яндекс маркет

    Требуется написание отзывов для яндекс маркета. 1 человек - один отзыв 500 символов. Оплата 50 wmr отзыв. /разовая работа/ --------------------- Написание отзывов для фирмы (предоставление услуг) 50 отзывов в месяц. 1 отзыв от 200 до 1000 символов. 50 wmr отзыв. /Эта работа постоянная/

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи: Заработок в интернете, партнерские программы

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Нужно сделать рерайт статьи:  http://www.neonax.ru/159.htm Способы заработка в Интернете. Партнерские программы Рерайт нужно сделать до Заголовка:  "Эффективность использования партнерских программ"  (тО, что ниже, рерайтить НЕ нужно) Ключевик: "[b]Способы заработка в Интернете[/b]" вставить  в текст  ТРИ раза: в начале, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи: ремонт и отделка помещений

    Здравствуйте, уважаемые фрилансерыНужно сделать рерайт статьи: [url=http://www.ospaz-metal.ru/stroitelstvo/6501-remont-i-otdelka-pomeshchenij]http://www.ospaz-metal.ru/[/url]ремонт и отделка помещенийКлючевик: "[b]строительные и отделочные материалы[/b]" вставить  в текст  ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи(склонять, использовать множественное число МОЖНО)Ключевик: "[b]ремонт помещений[/b]" вставить  в текст ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи на тему солнечных коллекторов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Нужно сделать качественный рерайт статьи: [url=http://www.ventilyacija-spb.ru/polez-info/10188-raznovidnosti-solnechnykh-kollektorov]http://www.ventilyacija-spb.ru/polez-info/10188-raznovidnosti-solnechnykh-kollektorov[/url] разновидности солнечных коллекторов Ключевик: "[b]солнечные коллекторы[/b]" вставить  в текст  ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи Ключевик: "[b]система вентиляции и кондиционирования[/b]" вставить  в текст ДВА раза: в ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактировать/настроить плагин SliderRevolution для Wordpress

    Добрый день. Ищу, человека, который справится со следующей задачей:  1) Платформа: Wordpress  2) Тема: BEtheme  3) Плагин: RevolutionSlider  Есть слайдер со стандартными настройками, который тянет фото из определенного альбома в фейсбук, как отображено на этой тестовой странице: http://banner.scs.pp.ua/  Необходимо настроить/допилить ...

    WordPress
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад